Оливер Кан поделился информацией о возможном переходе Холанда в "Баварию"

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Оливер Кан поделился информацией о возможном переходе Холанда в "Баварию"

Фото: твиттер Холанда\Автор неизвестен

Председатель правления "Баварии" Оливер Кан поделился информацией о возможности мюнхенского клуба подписать форварда сборной Норвегии и "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда ближайшим летом.

"Не думаю, что мы хорошо справлялись бы со своей работой, если бы не рассматривали кандидатуру такого молодого и яркого нападающего.

Холанд является отличным форвардом и очень интересным игроком на будущее. Но финансовые запросы его стороны находятся за гранью нашего воображения", - цитирует Кана издание Sport1.de.

Ранее сообщалось, что суммарно трансфер Холанда обойдется покупателю в более чем 300 миллионов евро, включая стоимость, комиссионные, подписной бонус и зарплату за пять лет.

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