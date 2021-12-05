Оливер Кан поделился мнением о Левандовском
Фото: инстаграм Левандовского/Автор неизвестен
Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Оливер Кан поделился мнением о польском нападающем команды Роберте Левандовском.
"Левандовски – лучший нападающий на данный момент во всей Европе. Думаю, он сможет играть на этом уровне еще несколько лет. Конечно, если он будет выступать так же хорошо, как сейчас, для клуба это идеально.
Роберт отдается работе на 10000%, он все еще может играть долгое время. Нет впечатления, что возраст замедляет его. Конечно, мы хотели бы, чтобы Роберт играл в "Баварии" и после 2023 года.
Левандовски пытался выиграть "Золотой мяч" в течение многих лет. Мы думали: "Как он с этим справляется?".
Роберт подозревал, что Месси снова выиграет награду. Он быстро справился с этим и вчера забил дважды. У него есть еще один шанс выиграть "Золотой мяч" в следующем году", – сказал Кан.
Также не пропустите: Соболев высказался о давлении в "Спартаке". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Магомед-Шапи Сулейманов совершил первое голевое действие в чемпионате Турции
-
"Верона" совершила суперкамбэк в матче с "Венецией" в Серии А
-
"Манчестер Юнайтед" победил в первом матче под руководством Рангника
-
"Тоттенхэм" разгромил "Норвич" в матче АПЛ
-
"Монако" Головина разгромил "Метц"
-
Киевское "Динамо" может избавиться от летнего новичка команды в январе
-
"Динамо" уверенно обыграло "Уфу" и приблизилось к "Зениту"
-
"Рубин" неожиданно проиграл "Нижнему Новгороду" в матче РПЛ
-
"Милан" определил еще два варианта на замену травмированному Кьяеру
-
"Райо Вальекано" победил "Эспаньол" и обошел "Барселону"
-
"Ренн" уничтожил "Сент-Этьен" и сократил отставание от ПСЖ
-
Педри рассказал, кого он считает лучшим игроком мира
-
"Заря" победила "Ингулец" и ворвалась в топ-3 в УПЛ
-
"Аталанта" может обменять Миранчука на Бога
-
1
Оливер Кан поделился мнением о Левандовском
-
Соболев высказался о давлении в "Спартаке"
-
"Фиорентина" Кокорина обыграла "Болонью" в Серии А
-
"Барселона" планирует ускорить уход некоторых футболистов
-
"Химки" уступили "Арсеналу" в РПЛ
-
Ситуация Йовича в "Реале" может измениться
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20