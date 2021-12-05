Оливер Кан поделился мнением о Левандовском

1 Теги роберт левандовскиоливер канбавария мюнхензолотой мяч

Оливер Кан поделился мнением о ЛевандовскомФото: инстаграм Левандовского/Автор неизвестен

Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Оливер Кан поделился мнением о польском нападающем команды Роберте Левандовском.

"Левандовски – лучший нападающий на данный момент во всей Европе. Думаю, он сможет играть на этом уровне еще несколько лет. Конечно, если он будет выступать так же хорошо, как сейчас, для клуба это идеально.

Роберт отдается работе на 10000%, он все еще может играть долгое время. Нет впечатления, что возраст замедляет его. Конечно, мы хотели бы, чтобы Роберт играл в "Баварии" и после 2023 года. 

Левандовски пытался выиграть "Золотой мяч" в течение многих лет. Мы думали: "Как он с этим справляется?".

Роберт подозревал, что Месси снова выиграет награду. Он быстро справился с этим и вчера забил дважды. У него есть еще один шанс выиграть "Золотой мяч" в следующем году", – сказал Кан.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Да. Роберт демонстрирует выдающиеся показатели , абсолютно заоблачные. Лучший нападающий в мировом футболе. Поляк довёл свою игру до автоматизма. Его игра говорит сама за себя. Левандовски не имеет необходимости подкупать кого-то ради одобрения со стороны малознакомых журналистов, мыслящих только Золотом Телёнке. Молодец!

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