Оливер Кан поделился мнением о Левандовском

Фото: инстаграм Левандовского\Автор неизвестен

Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Оливер Кан прокомментировал победу нападающего команды Роберта Левандовского в номинации ФИФА The Best.

"Роберт Левандовски – феномен. Достигнув одной вершины, он уже думает о следующей. Он более чем заслуженно второй год подряд получает награду ФИФА The Best.

Нам также хотелось бы, что Мануэль Нойер получил приз лучшему вратарю. Поздравляем Эдуара Менди, который тоже заслужил награду.

"Бавария" гордится, что имеет двух таких выдающихся игроков, как Левандовски и Нойер. Один продолжает забивать без конца, другой останавливает мячи на другой половине поля. Оба – примеры для подражания на поле и за его пределами", – сказал Кан.

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