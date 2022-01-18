Оливер Кан поделился мнением о Левандовском

Теги бавария мюнхенроберт левандовскиоливер кан

Оливер Кан поделился мнением о Левандовском

Фото: инстаграм Левандовского\Автор неизвестен

Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Оливер Кан прокомментировал победу нападающего команды Роберта Левандовского в номинации ФИФА The Best.

"Роберт Левандовски – феномен. Достигнув одной вершины, он уже думает о следующей. Он более чем заслуженно второй год подряд получает награду ФИФА The Best.

Нам также хотелось бы, что Мануэль Нойер получил приз лучшему вратарю. Поздравляем Эдуара Менди, который тоже заслужил награду.

"Бавария" гордится, что имеет двух таких выдающихся игроков, как Левандовски и Нойер. Один продолжает забивать без конца, другой останавливает мячи на другой половине поля. Оба – примеры для подражания на поле и за его пределами", – сказал Кан.

Также не пропустите: "Ювентус" заинтересован в форварде "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Азар отказал "Ньюкаслу"

Азар отказал "Ньюкаслу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов