Оливер Кан поделился мнением о "Золотой бутсе" Левандовски

Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Оливер Кан поделился мнением о том, что польский форвард команды Роберт Левандовски получил "Золотую бутсу" за 41 гол в чемпионате в прошлом сезоне.

"Роберт Левандовски не просто так является действующим лучшим футболистом мира: его голы говорят за себя.

Его стабильно отличное выступление является результатом усердной ежедневной работы.

В "Баварии" он написал историю – вместе с командой и лично.

Левандовски – еще один хороший пример того, как топ-футболист международного уровня может найти в "Баварии" спортивную родину, провести у нас лучшие годы своей карьеры и выиграть большое количество титулов", – сказал Кан.

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