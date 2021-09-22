Оливер Кан поделился мнением о "Золотой бутсе" Левандовски
Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен
Председатель правления мюнхенской "Баварии" Оливер Кан поделился мнением о том, что польский форвард команды Роберт Левандовски получил "Золотую бутсу" за 41 гол в чемпионате в прошлом сезоне.
"Роберт Левандовски не просто так является действующим лучшим футболистом мира: его голы говорят за себя.
Его стабильно отличное выступление является результатом усердной ежедневной работы.
В "Баварии" он написал историю – вместе с командой и лично.
Левандовски – еще один хороший пример того, как топ-футболист международного уровня может найти в "Баварии" спортивную родину, провести у нас лучшие годы своей карьеры и выиграть большое количество титулов", – сказал Кан.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20