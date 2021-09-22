Оливер Кан поделился мнением о "Золотой бутсе" Левандовски

1 Теги бавария мюнхенроберт левандовскиоливер кан

Оливер Кан поделился мнением о "Золотой бутсе" ЛевандовскиФото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Оливер Кан поделился мнением о том, что польский форвард команды Роберт Левандовски получил "Золотую бутсу" за 41 гол в чемпионате в прошлом сезоне.

"Роберт Левандовски не просто так является действующим лучшим футболистом мира: его голы говорят за себя.

Его стабильно отличное выступление является результатом усердной ежедневной работы.

В "Баварии" он написал историю – вместе с командой и лично.

Левандовски – еще один хороший пример того, как топ-футболист международного уровня может найти в "Баварии" спортивную родину, провести у нас лучшие годы своей карьеры и выиграть большое количество титулов", – сказал Кан.

Также не пропустите: Анчелотти высказался о состоянии Азара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

При этом он всё делает,бегает,открывается,пасует,бьёт,навешивает,отрабатывает в обороне и прессинге!Вопрос - где же его ЗМ?Многое стало ясно в те дни ... мафия УЕФА и ФИФА подбросила шавке очередной липовый ЗМ , дабы та не расплакалась и не улетела обратно на свою планету,чтобы многие с десяток лет, зарабатывавшие на её имени ,продолжали это делать!Кстати,ФБР в доле!Мда...Вискас Эль Барса!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Названы арбитры на матчи 9-го тура РПЛ

Названы арбитры на матчи 9-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов