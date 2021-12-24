Оливер Кан прокомментировал возможный переход Холанда в "Баварию"
Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен
Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Оливер Кан отреагировал на слухи о возможно переходе в команду норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда.
"У нас есть Роберт Левандовски. Он тоже будет забивать по 30-40 голов еще несколько лет", – сказал Кан для Suddeutsche Zeitung.
В нынешнем сезоне польский бомбардир забил уже 19 голов за 17 матчей Бундеслиги. Холанд, в свою очередь, отметился 13 голами за 11 встреч в немецком первенстве.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
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|Аугсбург
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|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
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|17
|Вердер Бремен
|32
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|Падерборн
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