Оливер Кан прокомментировал возможный переход Холанда в "Баварию"

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундоливер канроберт левандовскиэрлинг холанд

Оливер Кан прокомментировал возможный переход Холанда в "Баварию"Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Оливер Кан отреагировал на слухи о возможно переходе в команду норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда.

"У нас есть Роберт Левандовски. Он тоже будет забивать по 30-40 голов еще несколько лет", – сказал Кан для Suddeutsche Zeitung.

В нынешнем сезоне польский бомбардир забил уже 19 голов за 17 матчей Бундеслиги. Холанд, в свою очередь, отметился 13 голами за 11 встреч в немецком первенстве.

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