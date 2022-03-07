Оливер Кан прояснил ситуацию с продлением контракта Левандовски

Фото инстаграм Роберта Левандовски

Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан рассказал, как обстоят дела с возможным заключением нового соглашения с форвардом Робертом Левандовски.

"Я уже говорил, что на весну запланированы переговоры о новых контрактах с несколькими футболистами, в том числе с Робертом. А сейчас нужно сконцентрироваться на решающей стадии сезона. Каждый матч в какой-то степени становится финалом", - приводит слова Кана Sky Sport.

Напомним, что договор польского бомбардира с "ротен" истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне Левандовски сыграл за "Баварию" 34 матча, забил 39 голов и сделал 3 ассиста.

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