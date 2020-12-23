Оливер Кан считает, что "Бавария" должна смириться с уходом Алабы

Оливер Кан, который сейчас занимает должность в Совете директоров "Баварии" прокомментировал ситуацию с контрактом защитника Давида Алабы.

"Не могу сказать, что с его новым контрактом. От клуба поступило щедрое предложение, нужно было только принять его и поставить подпись. Но Давид не стал соглашаться. Очевидно, они с агентом пытаются найти другой клуб. Нам нужно просто принять и смириться", — приводит слова Кана Bild.



Действующий контракт австрийца с "Баварией" истекает летом 2021 года.