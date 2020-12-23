Оливер Кан считает, что "Бавария" должна смириться с уходом Алабы

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Оливер Кан считает, что "Бавария" должна смириться с уходом АлабыОливер Кан, который сейчас занимает должность в Совете директоров "Баварии" прокомментировал ситуацию с контрактом защитника Давида Алабы

"Не могу сказать, что с его новым контрактом. От клуба поступило щедрое предложение, нужно было только принять его и поставить подпись. Но Давид не стал соглашаться. Очевидно, они с агентом пытаются найти другой клуб. Нам нужно просто принять и смириться", — приводит слова Кана Bild. 

Действующий контракт австрийца с "Баварией" истекает летом 2021 года. 

В текущем сезоне защитник провел за мюнхенцев 18 матчей во всех турнирах. В его активе 1 гол и 1 результативная передача. 

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