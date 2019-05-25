Оливер Кан в благотворительном матче не дал детям забить ни одного пенальти

В интернете набирает огромную популярность рассказ про бывшего вратаря сборной Германии Оливера Кана, изложенный в книге "Гол! История немецкого футбола".

Однажды легендарный голкипер принимал участие в благотворительной серии пенальти против 9-летних детей.

За каждый забитый гол в ворота Кана перечислялись деньги на благотворительность. Однако культовый футболист всегда был за честную спортивную конкуренцию, поэтому отказался поддаваться ребятам и отразил все 11-метровые удары.

49-летний Кан в течение карьеры выступал за "Карлсруэ" и "Баварию". За сборную Германии сыграл 86 матчей и пропустил 71 гол.

Не пропустите: Футбол XXI века: ПСЖ (2007-2011). | http://soccernews.ru