Оливер Кан в благотворительном матче не дал детям забить ни одного пенальти
В интернете набирает огромную популярность рассказ про бывшего вратаря сборной Германии Оливера Кана, изложенный в книге "Гол! История немецкого футбола".
Однажды легендарный голкипер принимал участие в благотворительной серии пенальти против 9-летних детей.
За каждый забитый гол в ворота Кана перечислялись деньги на благотворительность. Однако культовый футболист всегда был за честную спортивную конкуренцию, поэтому отказался поддаваться ребятам и отразил все 11-метровые удары.
49-летний Кан в течение карьеры выступал за "Карлсруэ" и "Баварию". За сборную Германии сыграл 86 матчей и пропустил 71 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19