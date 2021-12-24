Оливер Кан восхищен менталитетом "Баварии"

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан поделился мнением о менталитете современной команды мюнхенцев.

"Меня всегда поражает менталитет нашей команды. Давайте в качестве примера возьмем домашний матч против "Барселоны" (3:0) в Лиге чемпионов. Раньше мы могли сказать: "Ой, да ладно, мы уже выиграли группу, можно расслабиться".

Но что сделали парни? Просто разнесли "Барселону", – восхитился Кан в интервью для Suddeutsche Zeitung.

Отметим, что в нынешнем сезоне Лиги чемпионов "Бавария" второй раз в своей истории набрала 18 очков на групповом этапе. Ранее такое достижение покорялось дважды лишь мадридскому "Реалу".

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