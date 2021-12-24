Оливер Кан восхищен менталитетом "Баварии"
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен
Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан поделился мнением о менталитете современной команды мюнхенцев.
"Меня всегда поражает менталитет нашей команды. Давайте в качестве примера возьмем домашний матч против "Барселоны" (3:0) в Лиге чемпионов. Раньше мы могли сказать: "Ой, да ладно, мы уже выиграли группу, можно расслабиться".
Но что сделали парни? Просто разнесли "Барселону", – восхитился Кан в интервью для Suddeutsche Zeitung.
Отметим, что в нынешнем сезоне Лиги чемпионов "Бавария" второй раз в своей истории набрала 18 очков на групповом этапе. Ранее такое достижение покорялось дважды лишь мадридскому "Реалу".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20