Оливер Кан высказался о ситуации на трансферном рынке

Теги бавария мюнхеноливер кан

Оливер Кан высказался о ситуации на трансферном рынкеФото: инстаграм Кана/Автор неизвестен

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Оливер Кан прокомментировал ситуацию на нынешнем трансферном рынке.

– Насколько удручает то, что в момент вашего вступления на должность счета клуба подвергаются такому испытанию? 

– Английские клубы, которых подпитывают инвесторы, обладают невероятной финансовой мощью. Несмотря на это, нам всегда удавалось компенсировать отсутствие этого конкурентного преимущества.

Мы работаем над этим с максимумом усилий, потому что мы «Бавария». От других клубов нас отличает то, что мы уже много лет являемся сильным сообществом и обладаем мощной культурой успеха. Победный менталитет есть и у других, но у нас есть особенная способность побеждать.Здесь мы учим брать титулы, такова отличительная черта "Баварии". По своему опыту могу сказать, что факт влияния на целую эпоху многое дает игроку. Многие игроки осознают, чего стоит быть важной частью эпохи, лишь после завершения карьеры, – заявил легендарный голкипер

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