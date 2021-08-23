Оливер Кан высказался о Йозуа Киммихе

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Оливер Кан высказался о Йозуа КиммихеФото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Директор мюнхенской "Баварии" Оливер Кан прокомментировал продление соглашения до 2025 года с хавбеком Йозуа Киммихом.

"Йозуа на сто процентов идентифицирует себя с "Баварией". Он понимает ценность выступления за наш клуб на протяжении длительного времени, что означает быть частью великих успехов и эпохи.

Он знает, что в "Баварии" у него есть возможность воплотить свои амбициозные цели в реальность. Тот вариант, что мы можем ему предложить, может быть невероятно привлекательным для любого топ-футболиста международного уровня", – сказал Кан.

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