Оливер Кан: "Я мог перейти в "Манчестер Юнайтед" в 2003 или 2004 году"

Бывший вратарь "Баварии" Оливер Кан рассказал, что у него была возможность перейти в "Манчестер Юнайтед".

"Я думаю, что Алекс Фергюсон до сих пор злится на меня. Он ждал, что я перейду в "Манчестер Юнайтед" в 2003 или в 2004 году, но я хотел играть только за "Баварию". Но сейчас, когда я вспоминаю те времена, считаю, что мне нужно было согласиться на трансфер. Это был бы новый вызов для меня", – приводит слова Кана Goal.com.

Кан выступал за "Баварию" с 1994 по 2008 год, провел за клуб 606 матчей и пропустил 563 гола.

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