Ольмо отклонил предложения двух именитых клубов ради перехода в "РБ Лейпциг"
Новичок "РБ Лейпциг" Дани Ольмо, по информации Sportske, имел ещё как минимум два варианта продолжения карьеры.
Источник утверждает, что перспективный испанец отклонил предложения "Баварии" и "Милана". При этом мюнхенцам он отказал четыре раза.
В итоге 21-летний хавбек перешёл в "РБ Лейпциг" за 20 миллионов евро и заключил с "быками" контракт до июня 2024 года.
С 2014 года Ольмо выступал за загребское "Динамо", сыграл 124 матча, забил 34 гола и сделал 28 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|19
|40
|2
|Бавария Мюнхен
|19
|39
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|19
|38
|4
|Боруссия Дортмунд
|19
|36
|5
|Байер Леверкузен
|19
|34
|6
|Шальке
|19
|33
|7
|Хоффенхайм
|19
|30
|8
|Фрайбург
|19
|29
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|19
|24
|10
|Вольфсбург
|19
|24
|11
|Унион Берлин
|19
|23
|12
|Аугсбург
|19
|23
|13
|Герта
|19
|22
|14
|Кельн
|19
|20
|15
|Майнц 05
|19
|18
|16
|Вердер Бремен
|19
|17
|17
|Падерборн
|19
|15
|18
|Фортуна Дюссельдорф
|19
|15