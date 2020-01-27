Ольмо отклонил предложения двух именитых клубов ради перехода в "РБ Лейпциг"

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Ольмо отклонил предложения двух именитых клубов ради перехода в "РБ Лейпциг"

Новичок "РБ Лейпциг" Дани Ольмо, по информации Sportske, имел ещё как минимум два варианта продолжения карьеры.

Источник утверждает, что перспективный испанец отклонил предложения "Баварии" и "Милана". При этом мюнхенцам он отказал четыре раза.

В итоге 21-летний хавбек перешёл в "РБ Лейпциг" за 20 миллионов евро и заключил с "быками" контракт до июня 2024 года.

С 2014 года Ольмо выступал за загребское "Динамо", сыграл 124 матча, забил 34 гола и сделал 28 ассистов.

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