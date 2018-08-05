Ольсен высказался о своём переходе в "Рому"

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Ольсен высказался о своём переходе в "Рому"

Новичок "Ромы" Робин Ольсен прокомментировал свой переход в римский клуб.

"Это колоссальный шаг вперёд в моей карьере. Я с радостью принял предложение "Ромы". Все ждут, что я успешно заменю Алиссона и мне льстят сравнения с таким классным голкипером. Но я предпочитаю просто качественно делать свою работу, а не доказывать, что я не хуже или лучше кого-то" - приводит слова шведа Football Italia.

Напомним, что "Рома" купила Ольсена у "Копенгагена" за 8,5 миллионов евро плюс бонусы.

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