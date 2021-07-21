Ольссон покинул "Краснодар"

Фото: сайт "Андерлехта"/Автор неизвестен

Шведский полузащитник Кристоффер Ольссон перешел из "Краснодара" в "Андерлехт".

Футболист подписал с бельгийским клубом контракт, который будет действовать до лета 2025 года. Сумма трансфера не разглашается.

26-летний Ольссон выступал за "Краснодар" с 2019 года. Всего он провел за российский клуб 80 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Ранее хавбек играл за "Арсенал", "Мидтъюлланд" и АИК. За сборную Швеции сыграл 25 матчей.

Не пропустите: "Краснодар" нацелился на африканского хавбека, который станет россиянином. | http://soccernews.ru