Ольссон покинул "Краснодар"
Фото: сайт "Андерлехта"/Автор неизвестен
Шведский полузащитник Кристоффер Ольссон перешел из "Краснодара" в "Андерлехт".
Футболист подписал с бельгийским клубом контракт, который будет действовать до лета 2025 года. Сумма трансфера не разглашается.
26-летний Ольссон выступал за "Краснодар" с 2019 года. Всего он провел за российский клуб 80 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Ранее хавбек играл за "Арсенал", "Мидтъюлланд" и АИК. За сборную Швеции сыграл 25 матчей.
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|29
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|Мукрон Перувелз
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|Серкль Брюгге
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