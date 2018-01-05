Оман - ОАЭ - 0:0, по пенальти - 5:4 (обзор)

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Оман - ОАЭ - 0:0, по пенальти - 5:4 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор финального матча Кубка Персидского залива между сборными Омана и ОАЭ.

Не пропустите: Сборная Омана выиграла Кубок Персидского залива. | http://soccernews.ru

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Группа B М О
1 Оман 3 5
2 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) 3 5
3 Кувейт 3 4
4 Ирак 3 1
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