ОМОН готовится к матчу "Спартак" - ЦСКА
Правоохранительные органы активно готовятся к кубковому московскому дерби между "Спартаком" и ЦСКА.
В частности, сотрудники ОМОНа тренировались оттеснять людей, которые согласно легенде устраивают фанатские беспорядки.
Видео учений в своём твиттере опубликовал журналист Артём Локалов.
Открытая тренировка полицейских на станции метро "Спартак". Готовятся к возобновлению сезона.— Артем Локалов (@lokalov) February 27, 2020
А открытая тренировка "Спартака" накануне матча с "Динамо" - завтра. Но уже на поле.
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Напомним, что матч "Спартак" - ЦСКА состоится 4 марта в рамках 1/4 финала Кубка России.
Не пропустите: "Спартак" показал готовность стадиона к матчу с ЦСКА. | http://soccernews.ru
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