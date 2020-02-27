ОМОН готовится к матчу "Спартак" - ЦСКА

Правоохранительные органы активно готовятся к кубковому московскому дерби между "Спартаком" и ЦСКА.

В частности, сотрудники ОМОНа тренировались оттеснять людей, которые согласно легенде устраивают фанатские беспорядки.

Видео учений в своём твиттере опубликовал журналист Артём Локалов.

Открытая тренировка полицейских на станции метро "Спартак". Готовятся к возобновлению сезона.



А открытая тренировка "Спартака" накануне матча с "Динамо" - завтра. Но уже на поле.



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