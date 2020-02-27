ОМОН готовится к матчу "Спартак" - ЦСКА

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ОМОН готовится к матчу "Спартак" - ЦСКА

Правоохранительные органы активно готовятся к кубковому московскому дерби между "Спартаком" и ЦСКА.

В частности, сотрудники ОМОНа тренировались оттеснять людей, которые согласно легенде устраивают фанатские беспорядки.

Видео учений в своём твиттере опубликовал журналист Артём Локалов.

Напомним, что матч "Спартак" - ЦСКА состоится 4 марта в рамках 1/4 финала Кубка России.

Не пропустите: "Спартак" показал готовность стадиона к матчу с ЦСКА. | http://soccernews.ru
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