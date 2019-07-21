ОМОН избил фанатов "Спартака" после матча с "Ростовом"



Болельщики "Спартака" были избиты ОМОНом после матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2).

"Со спины ворвался ОМОН и начал применять спецсредства ко всем без разбора, добивая упавших. 21-й век! Просто нелюди!" – написал в Twitter фанат "Спартака" Николай "Угодник".

Ну и понеслось!

Со спины ворвался ОМОН и начал применять спецсредства ко всем без разбора, добивая упавших.

21ый век!

Просто нелюди!@rfsruofficial @rfpl pic.twitter.com/iayzz1HTUh — Угодник (@UgodnikOnTour) 20 июля 2019 г.

Сообщается, что фанатов московского клуба полчаса держали в подтрибунном помещении. По данным МВД, бойцы ОМОНа таким образом пытались задержать болельщиков, которые использовали на игре пиротехнику.

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