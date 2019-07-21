ОМОН избил фанатов "Спартака" после матча с "Ростовом"
Болельщики "Спартака" были избиты ОМОНом после матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2).
"Со спины ворвался ОМОН и начал применять спецсредства ко всем без разбора, добивая упавших. 21-й век! Просто нелюди!" – написал в Twitter фанат "Спартака" Николай "Угодник".
Ну и понеслось!— Угодник (@UgodnikOnTour) 20 июля 2019 г.
Со спины ворвался ОМОН и начал применять спецсредства ко всем без разбора, добивая упавших.
21ый век!
Просто нелюди!@rfsruofficial @rfpl pic.twitter.com/iayzz1HTUh
Сообщается, что фанатов московского клуба полчаса держали в подтрибунном помещении. По данным МВД, бойцы ОМОНа таким образом пытались задержать болельщиков, которые использовали на игре пиротехнику.
Не пропустите: Карпин о матче со "Спартаком": "Эту игру должны были выигрывать, а не спасать". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Кокорин и Мамаев оценили качество футбольного поля в колонии
-
Алжир впервые за 29 лет выиграл Кубок Африки, хотя ходит в фаворитах уже давно! Рецепт успеха - уникальное соединение кадров
-
Филипе Луис объявил об уходе из "Атлетико"
-
Зидан: "Бэйл очень близок к уходу из "Реала"
-
"Бавария" уверенно обыграла "Реал" в Международном Кубке Чемпионов
Лента новостей
-
"Урал" разгромил "Ахмат" и вышел на первое место в РПЛ
-
Вела: "На данный момент я лучше Ибрагимовича"
-
Кокорин и Мамаев оценили качество футбольного поля в колонии
-
1
Де Лигт: "Я перешел в "Ювентус" не ради денег"
-
Гризманн: "Я готов сделать все для "Барселоны", Месси и остальных партнеров"
-
"Эмполи" сообщил о переходе лучшего игрока Кубка Африки в "Милан"
-
Алжир впервые за 29 лет выиграл Кубок Африки, хотя ходит в фаворитах уже давно! Рецепт успеха - уникальное соединение кадров
-
Червиченко: "У Кононова беда с головой"
-
Филипе Луис объявил об уходе из "Атлетико"
-
Неймар подвергся выговору при всей команде
-
"Ювентус" определился с ценой на форварда Кина
-
"Спартак" выступил с заявлением по поводу избиения фанатов после матча с "Ростовом"
-
3
"Бавария" предложила Алабу "Барселоне" и "Манчестер Сити" в обмен на Сане и Дембеле
-
6
Агент Бэйла: "Зидан – это позорище"
-
1
ПСЖ: "Барселона" не делала предложений по Неймару
-
ОМОН избил фанатов "Спартака" после матча с "Ростовом"
-
Легендарный тренер оценил возможный переход Икарди в "Ювентус"
-
Пьянич высказался о возможном уходе из "Ювентуса"
-
Зума определился со своим будущим в "Челси"
-
"Манчестер Юнайтед" добился прогресса в переговорах по трансферу Пепе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Урал
|2
|6
|2
|Ростов
|2
|4
|3
|Спартак Москва
|2
|4
|4
|Арсенал Тула
|2
|4
|5
|Крылья Советов
|2
|3
|6
|Ахмат
|2
|3
|7
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|8
|Краснодар
|2
|3
|9
|ЦСКА Москва
|2
|3
|10
|Локомотив Москва
|1
|1
|11
|Рубин
|1
|1
|12
|Динамо Москва
|1
|1
|13
|Тамбов
|1
|0
|14
|Динамо Санкт-Петербург
|1
|0
|15
|Уфа
|2
|0
|16
|Оренбург
|2
|0