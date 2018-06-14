ОМОН не пустил Марадону на парковку "Лужников"

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона не сумел попасть парковку "Лужников", сообщают российские СМИ.

Бойцы московского ОМОНа не узнали легенду футболиста и не пропустили его к автомобилю.

Видео: Марадону не узнали ОМОНовцы.

Мощь. ОМОН не признал Марадону и не пускал к парковке... pic.twitter.com/w4YhX1J2Gq — Семён Галькевич (@galkevich32) 14 июня 2018 г.

Стоит отметить, что Марадона посетил матч открытия Чемпионата Мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии (5:0).

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