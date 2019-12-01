Омский "Авангард" пригласил Тедеско на хоккей

Омский "Авангард" пригласил главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско на матч Континентальной хоккейной лиги.

При этом пресс-служба омского клуба напомнила, что ранее встречу команды в КХЛ посетил нынешний главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.

"Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не против сходить на "хоккей на льду", а мы не против показать ему отличный матч и научить говорить просто "хоккей". Ждем на "Арене Балашиха", Доменико!" - сообщается в официальном Twitter "Авангарда".

Главный тренер @fcsm_official Доменико Тедеско не против сходить на «хоккей на льду», а мы не против показать ему отличный матч и научить говорить просто «хоккей». Ждём на «Арене Балашиха», Доменико! pic.twitter.com/gDgFUetIzQ — ХК Авангард (@hcavangardomsk) December 1, 2019

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