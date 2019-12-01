Омский "Авангард" пригласил Тедеско на хоккей

Теги спартак москвадоменико тедескожозе моуринью

Омский "Авангард" пригласил Тедеско на хоккей

Омский "Авангард" пригласил главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско на матч Континентальной хоккейной лиги. 

При этом пресс-служба омского клуба напомнила, что ранее встречу команды в КХЛ посетил нынешний главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.

"Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не против сходить на "хоккей на льду", а мы не против показать ему отличный матч и научить говорить просто "хоккей". Ждем на "Арене Балашиха", Доменико!" - сообщается в официальном Twitter "Авангарда".

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