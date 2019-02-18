Он больше, чем просто игрок: Недвед высоко отозвался о Роналду

Теги ювентуспавел недведкриштиану роналду

Он больше, чем просто игрок: Недвед высоко отозвался о Роналду

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед высоко отозвался об игре португальского нападающего Криштиану Роналду.

"Благодаря Роналду мы прибавили в плане характера. Криштиану привнёс что-то такое, что повлияло на всю команду. Это добавило игрокам ещё больше уверенности. Получили ли мы от Роналду то, чего ждали? Нет, мы получили гораздо больше. Мы знали его как футболиста, но теперь мы знаем его и как человека. Все мы впечатлены его человеческими качествами. Он больше, чем просто игрок", - цитирует Недведа The Telegraph.

34-летний Роналду прошлым летом перешёл из "Реала" в "Ювентус" за 117 миллионов евро.

В составе "старой синьоры" форвард сыграл 32 матча, забил 21 гол и сделал 12 ассистов.

Не пропустите: EA Sports убрала Роналду с обложки FIFA 19. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гол Кудряшова принёс "Истанбулу" важную победу в чемпионате Турции

Гол Кудряшова принёс "Истанбулу" важную победу в чемпионате Турции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 24 66
2 Наполи Наполи 24 53
3 Интер Милан Интер Милан 24 46
4 Милан Милан 24 42
5 Рома Рома 23 38
6 Аталанта Аталанта 24 38
7 Лацио Лацио 24 38
8 Фиорентина Фиорентина 24 35
9 Торино Торино 24 35
10 Сампдория Сампдория 24 33
11 Сассуоло Сассуоло 24 30
12 Парма Парма 24 29
13 Дженоа Дженоа 24 28
14 Кальяри Кальяри 24 24
15 Удинезе Удинезе 24 22
16 СПАЛ СПАЛ 24 22
17 Эмполи Эмполи 24 21
18 Болонья Болонья 23 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 24 16
20 Кьево Кьево 24 9
Полная таблица

топ-5 тегов