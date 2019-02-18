Он больше, чем просто игрок: Недвед высоко отозвался о Роналду
Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед высоко отозвался об игре португальского нападающего Криштиану Роналду.
"Благодаря Роналду мы прибавили в плане характера. Криштиану привнёс что-то такое, что повлияло на всю команду. Это добавило игрокам ещё больше уверенности. Получили ли мы от Роналду то, чего ждали? Нет, мы получили гораздо больше. Мы знали его как футболиста, но теперь мы знаем его и как человека. Все мы впечатлены его человеческими качествами. Он больше, чем просто игрок", - цитирует Недведа The Telegraph.
34-летний Роналду прошлым летом перешёл из "Реала" в "Ювентус" за 117 миллионов евро.
В составе "старой синьоры" форвард сыграл 32 матча, забил 21 гол и сделал 12 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|24
|53
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|24
|42
|5
|Рома
|23
|38
|6
|Аталанта
|24
|38
|7
|Лацио
|24
|38
|8
|Фиорентина
|24
|35
|9
|Торино
|24
|35
|10
|Сампдория
|24
|33
|11
|Сассуоло
|24
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|24
|28
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|Удинезе
|24
|22
|16
|СПАЛ
|24
|22
|17
|Эмполи
|24
|21
|18
|Болонья
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|24
|9