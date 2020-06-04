"Он был никакой, ноль". Павлюченко вспомнил, как Харри Кейн начинал карьеру

Бывший нападающий "Тоттенхэма" Роман Павлюченко рассказал, как начинал карьеру форвард лондонского клуба Харри Кейн.

"Он был никакой, ноль. Харри играл во второй команде. Я помню, мы с ним играли в Лиге Европы против "Рубина" и еще каких-то играх. А так он только тренировался. Я на него смотрел и думал: "Как ты вообще можешь в футбол играть?" Ни отдать, ни принять, какой-то медленный, неповоротливый, как ты вообще в футбол собираешься играть? А вот видите, как прибавил человек. Сезон-два и потом он начал по 20 забивать. Затем я смотрел и думал: "Неужели это он?" А сейчас смотрю на Кейна - это капитан сборной", - сказал Павлюченко в прямом эфире Instagram.

26-летний Кейн является воспитанником "Тоттенхэма". Всего он провел за английский клуб 278 матчей во всех турнирах, забил 181 гол и отдал 30 результативных передач. На данный момент он занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории "Тоттенхэма", уступая только Бобби Смиту (208) и Джимми Гривзу (266).

За сборную Англии Кейн провел 45 матчей и забил 32 гола. Больше него за национальную команду забивали: Майкл Оуэн (40), Джимми Гривз (44), Гари Линекер (48), Бобби Чарльтон (49) и Уэйн Руни (53).

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