"Он был в шоке": Яровинский рассказал, как ЦСКА отказался от покупки Даббура перед подписанием контракта
Известный израильский форвард Мунас Даббур в своё время был в шаге от перехода в ЦСКА.
Бывший руководитель селекционного отдела армейцев Олег Яровинский рассказал, почему сделка в итоге сорвалась.
"Самый обидный трансфер, который мог быть в ЦСКА, но не состоялся? Даббур, сто процентов. Игрок действительно уже сидел в офисе с ручкой, но, скажем так, было принято решение его не приобретать. Почему? Финансовые причины. Мы были вынуждены прямо в офисе его развернуть. Было тяжело говорить ему "пока". Он был в шоке", - сказал Яровинский.
Сейчас 27-летний Даббур выступает за "Хоффенхайм". Ранее он играл за "Севилью", "Грассхоппер", "Ред Булл Зальцбург", "Маккаби" (Тель-Авив) и "Маккаби" (Назарет).
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