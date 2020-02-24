"Он был в шоке": Яровинский рассказал, как ЦСКА отказался от покупки Даббура перед подписанием контракта

Известный израильский форвард Мунас Даббур в своё время был в шаге от перехода в ЦСКА.

Бывший руководитель селекционного отдела армейцев Олег Яровинский рассказал, почему сделка в итоге сорвалась.

"Самый обидный трансфер, который мог быть в ЦСКА, но не состоялся? Даббур, сто процентов. Игрок действительно уже сидел в офисе с ручкой, но, скажем так, было принято решение его не приобретать. Почему? Финансовые причины. Мы были вынуждены прямо в офисе его развернуть. Было тяжело говорить ему "пока". Он был в шоке", - сказал Яровинский.

Сейчас 27-летний Даббур выступает за "Хоффенхайм". Ранее он играл за "Севилью", "Грассхоппер", "Ред Булл Зальцбург", "Маккаби" (Тель-Авив) и "Маккаби" (Назарет).

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