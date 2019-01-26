Он этого не заслужил: Азар ярко прокомментировал увольнение Анри с поста главного тренера "Монако"
Полузащитник "Челси" Эден Азар рассказал, что думает об увольнении Тьерри Анри с поста главного тренера "Монако". Об этом сообщает 7sur7.
"Мне жаль Анри, он этого не заслужил. Тренер возглавил клуб, когда он уже играл не очень хорошо. Он старался изменить ситуацию, но не преуспел в этом. Однако я не волнуюсь за него. Он станет отличным тренером в будущем", - сказал Азар.
Французский специалист до работы с "Монако" был ассистентом главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.
Напомним, Анри был уволен с поста главного тренера "Монако" 24 января этого года. Вместо него французский клуб возглавил Жардим.
Не пропустите: История начинается заново: Жардим прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Монако"| http://soccernews.ru
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