Он герой для моих детей: экс-игрок "Зенита" ярко высказался о Роналду

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Он герой для моих детей: экс-игрок "Зенита" ярко высказался о Роналду

Экс-игрок "Зенита", а на данный момент "Дженоа" Доменико Кришито рассказал, что думает об игре нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. 

Напомним, португалец 12 марта оформил хет-трик в матче с "Атлетико" (3:0) в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Роналду живет ради вызова. В нем есть постоянное желание улучшать свою игру. Невозможно так долго показывать хороший результат, если нет мотивации. Он герой для меня и моих детей. Думаю, он гораздо более разноплановый игрок, чем Месси", - сказал футболист.

Матч "Дженоа" - "Ювентус" состоится завтра, 17 марта, в рамках 28-го тура Серии А.

А еще: Дочь Роналду играет с мячом с матча "Ювентус" - "Атлетико"| http://soccernews.ru

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