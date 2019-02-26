Он хороший парень: полузащитник "Баварии" ярко высказался о легенде "Реала"
Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес рассказал, какие у него были взаимоотношения с экс-тренером "Реала" Зиданом. Об сообщает Mundo Deportivo.
Права на игрока принадлежат на "сливочным".
"Зидан хороший парень. У нас всегда были хорошие взаимоотношения. Не скрою, я был счастлив играть за "Реал". Эта команды, в которой я всегда мечтал играть", - сказал Родригес.
Напомним, что Зидан в мае прошлого года покинул "Реал" и с тех пор остаётся без команды. Со "сливочными" он выиграл 9 трофеев, в том числе три Лиги Чемпионов.
На данный момент, "Реал" занимает 3 место турнирной таблицы, имея в активе 48 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|23
|54
|2
|Бавария Мюнхен
|23
|51
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|43
|4
|РБ Лейпциг
|23
|42
|5
|Вольфсбург
|23
|38
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|37
|7
|Байер Леверкузен
|23
|36
|8
|Хоффенхайм
|23
|34
|9
|Вердер Бремен
|23
|32
|10
|Герта
|23
|32
|11
|Майнц 05
|23
|30
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|23
|28
|13
|Фрайбург
|23
|27
|14
|Шальке
|23
|23
|15
|Аугсбург
|23
|18
|16
|Штутгарт
|23
|16
|17
|Ганновер 96
|23
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|23
|13