Он хороший парень: полузащитник "Баварии" ярко высказался о легенде "Реала"

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Он хороший парень: полузащитник "Баварии" ярко высказался о легенде "Реала"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес рассказал, какие у него были взаимоотношения с экс-тренером "Реала" Зиданом. Об сообщает Mundo Deportivo.

Права на игрока принадлежат на "сливочным".

"Зидан хороший парень. У нас всегда были хорошие взаимоотношения. Не скрою, я был счастлив играть за "Реал". Эта команды, в которой я всегда мечтал играть", - сказал Родригес.

Напомним, что Зидан в мае прошлого года покинул "Реал" и с тех пор остаётся без команды. Со "сливочными" он выиграл 9 трофеев, в том числе три Лиги Чемпионов.

На данный момент, "Реал" занимает 3 место турнирной таблицы, имея в активе 48 баллов.

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