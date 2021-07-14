"Он как щенок". Обнародованы новые оскорбительные слова Переса о Касильясе

Теги реал мадридфлорентино пересикер касильяс

"Он как щенок". Обнародованы новые оскорбительные слова Переса о Касильясе

Фото: инстаграм Икера Касильяса/Автор неизвестен

Издание El Confidencial опубликовала слова президента "Реала" Флорентино Переса из 2008 года о тогдашнем вратаре команды Икере Касильясе.

"У бедняги Касильяса не хватает двух пальцев. Он коротышка. Икер пропускает тренировки, если у него бывают проблемы с девушкой. Он как щенок. Его все любят и это ужасно отвратительно. Он низкого роста и у него плохое зрение. Я просил агента Касильяса отвести его к врачу. Но мои слова были ради его же блага", - говорил Перес. 

Касильяс выступал за "Реал" с 1998 по 2015 годы. В составе королевского клуба он пять раз становился чемпионом Испании и трижды выиграл Лигу Чемпионов.

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