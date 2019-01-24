Он меня обманул: экс-защитник "Спартака" жестко раскритиковал Карреру

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Он меня обманул: экс-защитник "Спартака" жестко раскритиковал Карреру

Бывший защитник "Спартака" Маурисио дос Сантос Насименто заявил, что он хотел продолжить играть за красно-белых, однако экс-главный тренер команды Массимо Каррера был против этого.

"Я мечтал остаться играть в "Спартаке". Но Каррера не позволил мне этого, он просто убрал меня без каких-либо объяснений. Однако потом я понял, почем он так поступил. Он привел нового футболиста через своего агента. Каррера меня обманул", - написал Маурисио в инстаграме.

Маурисио играл в составе "Спартака" на правах аренды в сезоне-2016/17 и стал в составе красно-белых чемпионом России. По окончании сезона "Спартак" не предложил ему остаться в клубе.

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