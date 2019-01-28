Он многое сделал для команды: Лукаку ярко высказался о Моуринью

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку высказался о экс-тренере Жозе Моуринью и временно исполняющим обязанности Оле-Гуннаре Сульшере. Об этом сообщает Goal.com.

"Я не хочу сравнивать друг с другом Моуринью и Сульшера. Я считаю, что Жозе многое сделал для команды. Вместе с ним мы выиграли трофеи, я уважаю его. Стоит отметить, что именно он осуществил мой трансфер в "МЮ".

"Сульшер только начал свой путь здесь. Надеюсь, все будет хорошо и мы попадем в топ-4 и выиграем трофей", – сказал Лукаку.

Напомним, что Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера манкунианцев в декабре 2018 года. На смену ем упришел норвежский специалист Сульшер.

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