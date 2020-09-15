"Он не расист". Виллаш-Боаш встал на защиту игрока "Марселя" Гонсалеса
Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш высказался по поводу инцидента с форвардом ПСЖ Немаром.
Напомним, в матче 3-го тура Лиги 1 защитник "Марселя" Альваро Гонсалес едва не подрался с нападающим парижан Неймаром. После стычки уругваец заявил, что Гонсалес позволил себе расистские оскорбления в его адрес.
"Мы уверены, что Альваро - не расист. Я знаю, какой он человек. Мы не сомневаемся в его словах и добьемся правды. Неймар понимает всю серьезность своих обвинений", - цитирует тренера Daily Mail.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13