"Он не расист". Виллаш-Боаш встал на защиту игрока "Марселя" Гонсалеса

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"Он не расист". Виллаш-Боаш встал на защиту игрока "Марселя" Гонсалеса

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш высказался по поводу инцидента с форвардом ПСЖ Немаром.

Напомним, в матче 3-го тура Лиги 1 защитник "Марселя" Альваро Гонсалес едва не подрался с нападающим парижан Неймаром. После стычки уругваец заявил, что Гонсалес позволил себе расистские оскорбления в его адрес.

"Мы уверены, что Альваро - не расист. Я знаю, какой он человек. Мы не сомневаемся в его словах и добьемся правды. Неймар понимает всю серьезность своих обвинений", - цитирует тренера Daily Mail.

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