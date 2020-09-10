"Он невероятен во всем". Модрич ярко высказался о Роналду

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"Он невероятен во всем". Модрич ярко высказался о Роналду

Хавбек "Реала" Лука Модрич рассказал, что думает о бывшем одноклубнике Криштиану Роналду, который сейчас играет в "Ювентусе".

Напомним, 35-летний португалец выступал в мадридском клубе с 2009 по 2018 год, после чего перешел в итальянскую команду за 112 миллионов евро.

"Играть с Роналду было невероятно. Мы были рядом прекрасных семь лет. С ним в составе "Реал" выиграл много трофеев. Возможно, когда дела идут не очень, Роналду своим мастерством способен решить исход матча.

Он во всем невероятен: в упорных тренировках, настойчивых играх. От него всегда можно ожидать чего-то особенного.

Его нет с нами уже два года, но мы также играем как команда, мы стали сплоченнее, мы не зависим от одного игрока и теперь это наше важнейшее качество", - цитирует Модрича The Times.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата Испании "Реал" стал чемпионом.

Не пропустите: Модрич признался, что хотел бы завершить карьеру в "Реале"| http://soccernews.ru
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