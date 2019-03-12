Он останется в клубе, если захочет: президент "Реала" поблагодарил Солари

Президент "Реала" Флорентино Перес поблагодарил Сантьяго Солари за проделанную работу в клубе. Сегодня. 11 марта, пост главного тренера занял Зинедин Зидан. Об этом сообщает Marca.

"Хочу выразить слова благодарности Сантьяго Солари. Он показал профессионализм и любовь к клубу. Он перепробовал всё, что мог. Если он захочет, он сможет остаться в клубе", - сказал Перес.

Солари возглавил "Реал" 30 октября 2018 года, сменив на посту Хулена Лопетеги. Под руководством Солари клуб вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании занимает третье место.

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