Он останется в клубе, если захочет: президент "Реала" поблагодарил Солари
Президент "Реала" Флорентино Перес поблагодарил Сантьяго Солари за проделанную работу в клубе. Сегодня. 11 марта, пост главного тренера занял Зинедин Зидан. Об этом сообщает Marca.
"Хочу выразить слова благодарности Сантьяго Солари. Он показал профессионализм и любовь к клубу. Он перепробовал всё, что мог. Если он захочет, он сможет остаться в клубе", - сказал Перес.
Солари возглавил "Реал" 30 октября 2018 года, сменив на посту Хулена Лопетеги. Под руководством Солари клуб вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании занимает третье место.
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|4
|Хетафе
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|Алавес
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|6
|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Реал Сосьедад
|27
|35
|10
|Эйбар
|27
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|Эспаньол
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|Атлетик Бильбао
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|27
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|Жирона
|27
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|Леванте
|27
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|Вильярреал
|27
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|Сельта Виго
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|Райо Вальекано
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