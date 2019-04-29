"Он отравил команду ядом": мать Рабьо обрушилась с критикой на президента ПСЖ

Теги псжнассер ганим аль-хелаифиадриан рабьо

"Он отравил команду ядом": мать Рабьо обрушилась с критикой на президента ПСЖ

Вероника Рабьо, мать и агент хавбека ПСЖ Адриана Рабьо, подвергла жёсткой критике президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи.

"Всегда нужно уважать человека. Если вы этого не делаете, в какой-то момент приходит расплата. Думаю, Адриан когда-нибудь сделает больно этой команде. Это жизнь. Если вы делаете неправильные вещи, они к вам возвращаются. Решение президента было абсолютно несправедливым, но он во всём обвинил меня. Аль-Хелаифи отравил команду ядом, что сыграло свою роль в последние пять месяцев. Он сам разрушил команду, потому что забыл о справедливости и человечности. Когда вы принимаете решения, это имеет последствия в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Я этого не понимаю, когда президент не разбирается в футболе и не знает футболистов, но прежде всего - не знает людей" - цитирует женщину L’Equipe.

Напомним, что 24-летний Рабьо не играет за ПСЖ с декабря прошлого года. У него возник конфликт с руководством клуба на фоне нежелания продлевать контракт, истекающий по окончании текущего сезона. Из-за этого футболиста отстранили от матчей и тренировок.

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