"Он отравил команду ядом": мать Рабьо обрушилась с критикой на президента ПСЖ
Вероника Рабьо, мать и агент хавбека ПСЖ Адриана Рабьо, подвергла жёсткой критике президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи.
"Всегда нужно уважать человека. Если вы этого не делаете, в какой-то момент приходит расплата. Думаю, Адриан когда-нибудь сделает больно этой команде. Это жизнь. Если вы делаете неправильные вещи, они к вам возвращаются. Решение президента было абсолютно несправедливым, но он во всём обвинил меня. Аль-Хелаифи отравил команду ядом, что сыграло свою роль в последние пять месяцев. Он сам разрушил команду, потому что забыл о справедливости и человечности. Когда вы принимаете решения, это имеет последствия в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Я этого не понимаю, когда президент не разбирается в футболе и не знает футболистов, но прежде всего - не знает людей" - цитирует женщину L’Equipe.
Напомним, что 24-летний Рабьо не играет за ПСЖ с декабря прошлого года. У него возник конфликт с руководством клуба на фоне нежелания продлевать контракт, истекающий по окончании текущего сезона. Из-за этого футболиста отстранили от матчей и тренировок.
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"Реал" уступил "Райо Вальекано" в 35-м туре Примеры (видео гола)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Марсель
|34
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбур
|34
|45
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анжер
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|ФК Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24