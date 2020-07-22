"Он пeрнул мозгом в лужу": Арбитр Федотов раскритиковал Кашшаи

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов подверг критике главу департамента судейства РФС Виктора Кашшаи за его слова после полуфинала Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" (2:1).

"На пресс-конференции Кашшаи ничего толком не объяснил. Любой фанат может сказать: "Это пенальти". Но на вопрос, почему, просто ответить: "Потому что".

Вот так и выглядят слова Кашшаи: он просто пeрнул мозгом в лужу, выставив всех клоунами. А надо было нормально объяснять все моменты. Сейчас его слова - одна сплошная вода. Его авторитет сейчас ниже плинтуса", - заявил Федотов.

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