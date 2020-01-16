Он помог Турции взять бронзу Чемпионата Мира 2002, а теперь работает таксистом: рассказываем историю падения Хакана Шукюра

В конце 90-х и в первой половине 2000-х имя Хакана Шукюра гремело не на весь мир. Грозный нападающий был главной ударной силой "Галатасарая", который в то время считался серьезной силой в Европе (команде даже удалось выиграть еврокубок). Именно "Босфорский бык", как его называют до сих пор, был лидером стамбульского клуба в сезоне 1999/2000, когда "Галатасарай" сенсационно выиграл Кубок УЕФА, обыграв в финале лондонский "Арсенал" Арсена Венгера. Его популярность была столь велика, что свадьбу Шукюра турецкие телеканалы транслировали в прямом эфире. Клубная карьера сложилась для Хакана по-разному. Успешные периоды в "Галатасарае" (8-кратный чемпион Турции, Кубок УЕФА, "Серебряная бутса" 1998) сменились провалами в "Торино", "Интере", "Парме" и "Блэкберне". Как бы ни складывались дела форварда в клубах, но в сборной Турции "Босфорский бык" всегда демонстрировал свой класс. Чемпионат мира-2002, который проходил на полях Японии и Южной Кореи, стал бенефисом Шукюра. Именно тогда он забил в ворота южнокорейцев самый быстрый гол в истории Мундиалей, став рекордсменом турнира. Уже на 11-й секунде нападающий поразил ворота соперников – это при том, что мяч с центра поля разыграли именно хозяева чемпионата мира! Шукюр является рекордсменом сборной Турции – 51 гол в 112-ти сыгранных матчах.

Действительно, Шукюру есть что вспомнить – приятных моментов в его карьере не было мало. К сожалению, сейчас легендарному нападающему только и остается, что вспоминать свой звездный час, когда он был кумиром миллионов людей. Несколько лет назад Шукюр вынужден был эмигрировать в США из-за политических преследований на родине. Футболист, который завершил карьеру в 2008 году, в 2011-м ушел в политику и стал депутатом турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития, лидером которой был будущий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В 2014 году Эрдоган стал президентом Турции, что фактически решило судьбу Шукюра. Экс-нападающий годом ранее вышел из партии, мотивируя это диктатурой и недовольством турецкого народа ее деятельностью. Примерно в то же время стало известно о связи Шукюра с мусульманским проповедником Фетхуллахом Гюленом, который находился в оппозиции к действующей власти. Летом 2016-го в Турции произошла попытка государственного переворота, которая привела к гибели почти 250 человек. Эрдоган удержал должность, а организатором бунта назвал уже указанного Гюлена, который на тот момент жил в США. Шукюра обвинили в причастности к попытке переворота из-за его связи с проповедником. "Босфорский бык" вынужден был эмигрировать в США, а в то же время в Турции его отца задержали и посадили в тюрьму. Правда, позже все же изменили наказание на домашний арест из-за обнаруженного рака.

"Жизнь может в корне измениться буквально за несколько мгновений. Магазин моей жены в Турции забрасывали камнями, моих детей оскорбляли на улицах, а я постоянно получал угрозы после каждого заявления. Я вынужден был эмигрировать", – рассказал Шукюр в интервью Welt. "Проблемы были не только у меня – чуть ли не каждый, кто общался со мной, сталкивался с финансовыми трудностями в Турции. Последние месяцы жизни там были очень сложными для меня и моей семьи. Я пытался заниматься бизнесом в Сан-Франциско, открыв кафе, но его пришлось закрыть после одного случая. Один турецкий студент сделал со мной селфи. Когда он вернулся в Турцию, его телефон проверили и нашли это фото. В итоге, он был приговорен к 14-ти месяцам заключения, а меня начали преследовать и здесь в США. В кафе приходило немало подозрительных людей, которые играли Домбру – я вынужден был закрыть свой бизнес и переехать в Вашингтон" (песня под названием "Домбра" использовалась Эрдоганом в предвыборной кампании, поэтому ее символизм на американской земле не поддается какому-либо сомнению).

Из-за постоянных преследований, Шукюр даже обращался к президенту Турции через прессу: "Я бы хотел попросить у Эрдогана лишь одного – вернитесь к демократии, справедливости и соблюдении прав человека. Будьте тем, кто интересуется проблемами простых людей. Станьте наконец тем президентом, которого требует Турция ". Когда-то "Босфорский бык" забивал самые быстрые голы, а теперь 48-летний Шукюр делает что-то быстро разве что в машине Uber на улицах Вашингтона. Турецкий нападающий точно знает, что такое быстро взлететь на вершину, а потом очень стремительно и больно с нее упасть – он убедился в этом на собственном примере, хотя и не совсем по своей вине.

Игорь Малиенко | soccernews.ru