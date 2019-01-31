Он поможет нам: Эмери прокомментировал переход Суареса в "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что думает о переходе полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса.

"Мы рады, что к нам присоединился Денис Суарес. Он отличный игрок, которого мы хорошо знаем, я уже работал с ним в "Севилье". Он поможет нам", - сказал Эмери.

Напомним, что "Арсенал" сегодня, 31 января, объявил об аренде Суареса.

Ранее футболист попрощался с партнерами по каталонскому клубу, пожелав им удачи.

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