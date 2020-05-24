"Он разрушил мою карьеру". Экс-игрок ЦСКА раскритиковал Франка де Бура
Защитник "Бешикташа" Джанер Эркин подверг жесткой критике бывшего тренера миланского "Интера" Франка де Бура.
"Интер" подписал Эркина в 2016 году, но футболист не провел ни одного матча за итальянский клуб и через полгода вернулся в Турцию.
"Мне тогда казалось, что я сделал самый большой шаг в своей карьере. Я собирался регулярно играть и завоевывать трофеи с "Интером". Я не хотел покидать клуб, но де Бур относился ко мне ужасно. Он вел себя так, словно я был игрок, которого перевели из молодежной академии.
Манчини рассчитывал на меня перед сезоном, поэтому я расстроился, когда он ушел. Пришедший вместо него де Бур разрушил мою карьеру. Я так и не понял, почему он так относился ко мне. Он даже не разрешал мне тренироваться с основным составом. Мне приходилось заниматься самому. Де Бур — это худший тренер в истории "Интера", - приводит слова Эркина FCInterNews.
Напомним, что с 2007 по 2010 годы Эркин выступал за ЦСКА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16