"Он разрушил мою карьеру". Экс-игрок ЦСКА раскритиковал Франка де Бура

Защитник "Бешикташа" Джанер Эркин подверг жесткой критике бывшего тренера миланского "Интера" Франка де Бура.

"Интер" подписал Эркина в 2016 году, но футболист не провел ни одного матча за итальянский клуб и через полгода вернулся в Турцию.

"Мне тогда казалось, что я сделал самый большой шаг в своей карьере. Я собирался регулярно играть и завоевывать трофеи с "Интером". Я не хотел покидать клуб, но де Бур относился ко мне ужасно. Он вел себя так, словно я был игрок, которого перевели из молодежной академии.

Манчини рассчитывал на меня перед сезоном, поэтому я расстроился, когда он ушел. Пришедший вместо него де Бур разрушил мою карьеру. Я так и не понял, почему он так относился ко мне. Он даже не разрешал мне тренироваться с основным составом. Мне приходилось заниматься самому. Де Бур — это худший тренер в истории "Интера", - приводит слова Эркина FCInterNews.

Напомним, что с 2007 по 2010 годы Эркин выступал за ЦСКА.

Не пропустите: Бывший руководитель "Интера" высказался о несостоявшемся трансфере Месси в 2008 году. | http://soccernews.ru