"Он разрушил мою карьеру". Экс-игрок ЦСКА раскритиковал Франка де Бура

Теги интер миланджанер эркинфранк де бур

"Он разрушил мою карьеру". Экс-игрок ЦСКА раскритиковал Франка де Бура

Защитник "Бешикташа" Джанер Эркин подверг жесткой критике бывшего тренера миланского "Интера" Франка де Бура.

"Интер" подписал Эркина в 2016 году, но футболист не провел ни одного матча за итальянский клуб и через полгода вернулся в Турцию.

"Мне тогда казалось, что я сделал самый большой шаг в своей карьере. Я собирался регулярно играть и завоевывать трофеи с "Интером". Я не хотел покидать клуб, но де Бур относился ко мне ужасно. Он вел себя так, словно я был игрок, которого перевели из молодежной академии. 

Манчини рассчитывал на меня перед сезоном, поэтому я расстроился, когда он ушел. Пришедший вместо него де Бур разрушил мою карьеру. Я так и не понял, почему он так относился ко мне. Он даже не разрешал мне тренироваться с основным составом. Мне приходилось заниматься самому. Де Бур — это худший тренер в истории "Интера", - приводит слова Эркина FCInterNews.

Напомним, что с 2007 по 2010 годы Эркин выступал за ЦСКА.

Не пропустите: Бывший руководитель "Интера" высказался о несостоявшемся трансфере Месси в 2008 году. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Рубин" продлил контракт с полузащитником Дмитрием Тарасовым

"Рубин" продлил контракт с полузащитником Дмитрием Тарасовым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов