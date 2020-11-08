"Он с другой планеты". Видаль сравнил Месси и Роналду

Бывший полузащитник "Барселоны" Артур Видаль, ныне выступающий за "Интер", поделился мнением о нападающем каталонского клуба Лионеле Месси и форварде "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Кто сильнее – Месси или Роналду? У меня нет никаких сомнений. Месси - с другой планеты. В моем сердце остались многие вещи, которые появились после двух лет игры вместе с Лео. Мы очень подружились и это останется с нами навсегда", - приводит слова Видаля Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 10 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 35-летнего Роналду пять забитых мячей и одна голевая передача в четырех поединках.

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