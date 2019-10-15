Он считался самым перспективным игроков в истории итальянского футбола и поднял "Милан" на мировой уровень: вспоминаем историю Джанни Риверы

Джанни Ривера родился 18 августа 1943 в городке Валле-Сан-Бартоломео. Его родители, Терезио и Эдера, убежали туда от бомбардировок, которые накрыли их родной город Алессандрию (кстати, здесь также родился известный писатель и ученый Умберто Эко). Cын рабочего железной дороги с детства любил побегать с мячом, однако никогда не представлял, на какую вершину способен его поднять футбол, поэтому начал учиться на бухгалтера и тянул лямку до собственного дебюта в Серии "А" – в 15 лет ("Алессандрия" – "Интер" 1-1, 2 июня 1959). Тренер Франко Педрони представил все так: "Твоя очередь, Джанни. У нас нет форварда, который бы забивал голы. Попробуй, а может что-то получится?" Получилось заработать 60 млн лир для родной команды. Несмотря на пьемонтское происхождения, Ривера ассоциируется у тифози исключительно с "Миланом", за который неизменно выступал 19 лет и еще семь проработал в структуре клуба. Когда Джанни впервые прибыл в "Милан" на просмотр, некоторые не верил в его перспективность из-за хрупкости игрока. Зато не было никаких сомнений у звезды команды Хуана Альберто Скьяффино, который убедил других: малыш перед ними – будущий гигант. Ривере предлагали контракт на 10 млн лир за три сезона, но имели дело с бухгалтером: 9 млн за сезон и никак не меньше! Летом 1960-го юный футболист переехал в столицу Ломбардии и очень скоро стабильно заиграл. Там Джанни получил прозвище "Golden Boy" – за свой талант, а также врожденный шарм, который влюбил в него поклонников ... и поклонниц!

По иронии судьбы свой первый гол за "россонери" Ривера забил в ворота "Ювентуса" в Турине – клуба недалеко от дома, где бы он мог играть, если бы судьба сложилась по-другому. А уже через год пришло первое Скудетто, когда на тренерский мостик стал Нерео Рокко. Именно "Парон" сделал "Милан" европейским грандом, добыв первую победу в Кубке Чемпионов – не только для "россонери", но и для всей Италии. В финальном матче против Бенфики (2:1) забивал Жозе Альтафини из передач Риверы. И 22-летний футболист занял второе место в авторитетном опросе журнала "Франс Футбол", уступив лишь Льву Яшину. Гуру спортивной журналистики Италии Джанни Брера ставил выступления Риверы невиданные "девятки", но одновременно нещадно критиковал, называя "Абатино", то есть "Маленьким аббатом", из-за его неумения вступать в борьбу. А еще такое: "Считаю, что Ривера – очень умный что касается определения выигрышной для себя ситуации. Он вообще не умеет бегать, иначе был бы непревзойденным полузащитником. А так он только наполовину великий футболист". Джанни на такие выпады обычно отвечал, что было необычно для футболистов того времени. Поэтому и получил репутацию наглеца. Как и Брера, не сумели до конца оценить талант Риверы тренеры сборной. Большое футбольное разочарование в жизни "Золотого мальчика" касается "скуадры адзурры", а именно финала Чемпионата Мира 1970 года. Тренер Ферруччо Валькареджи придумал так называемую эстафету, чтобы не обидеть ни Маццолу, ни Риверу, которые претендовали на одно место: начинает Сандро, затем выходит Джанни. Именно так Ривера забил решающий гол в феерическом полуфинале против сборной ФРГ (4:3) в добавленное время, но в финале против Бразилии его выпустили лишь на шесть последних минут, когда все было решено. Говорят, без подводных камней там не обошлось.

Тогдашняя Италия действительно разделилась на два лагеря по поводу того, кто лучше и кто больше заслуживает основу "скуадры адзрурры". Вот как шутит Джене Ньокки: "Интересный эпизод на праздновании 70-летия Риверы: тридцать пять свечей за него задул Сандро Маццола". Зато в команде Нерео Рокко "Абатино" считали единственным и неповторимым: "Да, он бегает немного, но если мне хочется видеть креативную игру, фантазию, умение перевернуть матч в любой момент, то не могу обойтись без Риверы. Не люблю преувеличивать, ибо футбол – это только игра, но Ривера является настоящим гением". В сезоне 1967/68 "Милан" выиграл очередное Скудетто с 11 голами Джанни, а через год в финале Кубка Чемпионов был разбит Аякс с легендарным Кройффом на поле со счетом 4:1, в котором десятый номер "россонери" занимался своим прямым долгом – ассистировал партнерам. И стал первым в истории итальянцем, которому вручили-таки "Золотой мяч" (1969). Шло время и "Золотой мальчик" должен вырасти, чтобы вести за собой новую молодежь "Милана" в роли капитана. Однако с возрастом характер не изменился: ссоры с футбольными обозревателями, соперниками, тренерами, президентами. Показателен эпизод сезона 1971/72: Ривера не согласился с пенальти в пользу "Кальяри", который влиял на результат чемпионата, и поэтому начал открыто критиковать авторитетных арбитров Микелотти, Ло Белло и всю футбольную систему в целом. Как и положено, получил 9 матчей дисквалификации, что является тогдашним рекордом. Выступать против власти – себе дороже. Это поймет Ривера-политик.

Современное поколение болельщиков увлекается бомбардирскими достижениями Ческо Тотти, который не является чистым нападающим. Но за много лет до него то же самое делал Ривера, который выиграл "снайперские гонки" 1972/73 вместе с форвардами Джузеппе Савольдо и Паоло Пуличи – по 17 голов. Тот "Милан" все еще демонстрировал яркую игру, но эпоха Рокко подошла к концу, а с ней исчезли и титулы. Лишь в 1979 году "россонери" вернули себе первое место, когда тренером стал уже экс-игрок Нильс Лидхольм, с которым Ривера начинал миланскую карьеру, но для него это была лебединая песня. В 35 лет класса уже не хватало, начали обостряться травмы – конец! Капитан "россонери" стал вице-президентом клуба. И не оставлял этот пост до 1986 года – до прихода нового президента Сильвио Берлускони, с которым отношения не складывались. Со временем Ривера даже переставал посещать "Сан-Сиро". Ушел в политику: представлял правящую партию христианских демократов, хотя вырос в семье убежденного социалиста, находился в Европарламенте. Это призвание проявило себя даже раньше, когда вместе с Кампаною, Булгарелли и другими футболистами в 1968 году он выступил соучредителем Ассоциации Футболистов: "Мы объединились и выступили против закостенелой страны. Что о нас только не говорили! Называли профсоюзом миллионеров! Как только не смеялись! А сейчас я понимаю, что это было мое первое политическое решение". Успешное решение, как и футбольная карьера Джанни Риверы, – символа первого "Милана", покорившего Европу.