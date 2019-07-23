Он съест меня на завтрак: Ван Дейк встретился с одним из самых высоких баскетболистов НБА
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк был шокирован ростом звезды НБА.
Голландский защитник во время предсезонного сбора встретился с Тако Фоллой. Рост баскетболиста очень удивил игрока, ведь при своих 193 см ван Дейк оказался ниже его на 38 сантиметров.
x ⚽️— Liverpool FC (@LFC) 22 июля 2019 г.
That reaction from @VirgilvDijk @tackofall99 and @Grant2Will from @celtics got quite the reception from the Reds last night pic.twitter.com/eaMa7K5PLQ
При виде Фоллы ван Дейк крикнул: "Что? Он съест меня живьем на завтрак!".
Не остался в стороне и наставник мерсисайдцев Юрген Клопп, который в шутку сказал, что хотел бы видеть Фоллу у себя в команде в роли форварда.
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
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|Бернли
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