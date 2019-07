Он съест меня на завтрак: Ван Дейк встретился с одним из самых высоких баскетболистов НБА

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк был шокирован ростом звезды НБА.

Голландский защитник во время предсезонного сбора встретился с Тако Фоллой. Рост баскетболиста очень удивил игрока, ведь при своих 193 см ван Дейк оказался ниже его на 38 сантиметров.

That reaction from @VirgilvDijk @tackofall99 and @Grant2Will from @celtics got quite the reception from the Reds last night pic.twitter.com/eaMa7K5PLQ