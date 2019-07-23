Он съест меня на завтрак: Ван Дейк встретился с одним из самых высоких баскетболистов НБА

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк был шокирован ростом звезды НБА.

Голландский защитник во время предсезонного сбора встретился с Тако Фоллой. Рост баскетболиста очень удивил игрока, ведь при своих 193 см ван Дейк оказался ниже его на 38 сантиметров.

При виде Фоллы ван Дейк крикнул: "Что? Он съест меня живьем на завтрак!".

Не остался в стороне и наставник мерсисайдцев Юрген Клопп, который в шутку сказал, что хотел бы видеть Фоллу у себя в команде в роли форварда.

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