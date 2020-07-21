"Он сейчас вряд ли кому-то нужен". Селюк высказался о возвращении Смолова в "Локомотив"

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу новости о том, что "Сельта" не будет выкупать права на форварда "Локомотива" Федора Смолова.

Ранее стало известно, что футболист вернутся в московский клуб 28 июля.

"Конечно. Я вам больше скажу: Смолов вообще вряд ли сейчас кому-то нужен. Просто его агент Герман Ткаченко раздувал эту фигуру вбросами про "Реал" и прочие суперклубы. Закончилось все арендой в проблемную команду, которая боролась за выживание. Но даже в такой беззубой "Сельте" Федор себя не проявил.

Привет Илье Геркусу! Купить в "Локомотив" такого нападающего за 10 миллионов и положить зарплату 3 миллиона в год мог только ничего не понимающий в футболе человек. Или же коррупционер… Смолову когда-то повезло с "Краснодаром", где на него работала вся команда, а он стоял впереди и больше ничего не делал. Но так же могло продолжаться вечно. И вот итог: в "Локомотиве" Федор не прижился, в "Сельте" - тоже", - сказал Селюк.

В нынешнем сезоне 30-летний Смолов провел за "Сельту" 14 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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