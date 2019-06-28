Он сидел в тюрьме, строит храмы и ненавидит африканцев! Рассказываем историю самого эпатажного футбольного владельца в мире

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Он сидел в тюрьме, строит храмы и ненавидит африканцев! Рассказываем историю самого эпатажного футбольного владельца в мире

Джордже Бекали родился 25 июня 1958 в обычной семье. В детстве он пас овец в Восточной Румынии – и никогда не отказывается от такого факта биографии. "Действительно, я был пастухом, но даже великие правители Византийской империи начинали с этого", – отмечал Бекали в одном из интервью местной прессе. В 1989-м, когда Бекали исполнился 31 год, Румынию накрыла революция. Многолетнего диктатора Николае Чаушеску расстреляли. Ловкий Джордж (среди друзей – Джиджи, как Буффон) практически за бесценок выхватил огромный земельный участок недалеко от Бухареста, а затем каким-то чудом договорился об обмене на землю уже в пределах столицы Румынии. После бурных революционных событий цены подскочили до небес, и Бекали, продав свою собственность под строительство, мгновенно разбогател. Через 20 лет его состояние достигло трех миллиардов долларов. Джиджи занял второе место в списке самых богатых граждан Румынии.

Футболом он интересовался всегда. В 80-х овечий пастух познакомился с Георге Хаджи, юным хавбеком малоизвестного клуба "Спортул" Студенцеск, и они подружились. Бекали подкармливал своего товарища-футболиста, поставляя ему молочные продукты из своей фермы – во времена правления Чаушеску молоко, масло и сыр были чрезвычайным дефицитом. Вскоре о Хаджи заговорила вся страна, впоследствии – весь мир. "Стяуа", "Реал", "Барселона", "Брешия", "Галатасарай" и, конечно, сборная "Румынии" – Георге везде оставил заметный след. Дружба Бекали и Хаджи, казалось, будет длиться вечно. Бекали приглашал футбольную суперзвезду на свадьбу, а впоследствии – и в команду. Хаджи возглавил "Стяуа" в июне 2007 года, однако уже через три месяца был отправлен в отставку. Что случилось? Товарища и по совместительству владельца клуба разозлил неубедительный старт "Стяуа" в новом сезоне (несмотря на выход в групповой этап Лиги чемпионов). "Я не могу работать с ним, – пожаловался Хаджи. – Чувствую, как будто меня казнят. "Стяуа" навсегда в моем сердце, но этот человек уничтожает клуб". Бекали парировал: "Моя самая большая ошибка заключается в том, что я пытался сделать из Хаджи большого наставника. Как тренер он – никто".

В конце 90-х Джиджи Бекали начал инвестировать в футбол. Сначала он вошел в совет директоров "Стяуа", в начале 2003-го приобрел 51% акций легендарного клуба, а к концу года докупил еще 15%. На тот момент долги 21-кратного чемпиона Румынии составляли 11 млн долларов. "Я же не лох, чтобы выбрасывать такие бабки на ветер", – подумал Бекали. Дальше – простой, но действенный финт. Владелец сменил название с ФК Стяуа на АФК Стяуа. Старый клуб был признан банкротом, долги списали. Возникает аналогии с Сильвио Берлускони, поскольку Бекали сунул нос даже в политику. Он неоднократно выдвигал свою кандидатуру на выборах президента Румынии, но каждый раз набирал не более 2% голосов. Политическое кредо Бекали заслуживает отдельного упоминания. Это – рафинированный сторонник ультраправых идей, мечтающий о восстановлении "Великой Румынии", а следовательно посягает на часть суверенной территории Украины (речь о некоторых районах Буковины и Одесской области). Кроме того, Бекали выступает против венгерской и цыганской диаспор, которые имеют в Румынии широкое представительство.

Бекали – гомофоб. Еще в 2006-м он выступил единым фронтом с Румынской православной церковью – они заключили петицию с призывом запретить гей-парады в Бухаресте. "Я готов выложить от 2 до 5 млн долларов на проведение референдума о запрете однополых браков в нашей стране, – угрожал Джиджи. – Уверен, что 99% румын проголосуют" за ". Мы искореним сексменьшинства!" Кроме того, Бекали – расист и ксенофоб. Помимо уже упомянутой неприязни к цыганам, владелец "Стяуа" не терпит и темнокожих. Находясь в эфире популярного телешоу, Бекали обозвал экзотического ведущего "обезьяной". "У меня концепция – не покупать для своей команды иностранцев, – любил подчеркивать миллиардер. – Я хочу, чтобы в "Стяуа" играли только румыны". Президентов бухарестского "Рапида" и ЧФР "Клуж" он пренебрежительно обозвал "жидами", добавив при этом, что ЧФР финансируется "венгерскими масонами". Бекали – сексист. Одна из цитат: "Если УЕФА обяжет нас создать женскую команду, я сразу уйду из футбола. Потому что это – против Божьей воли. Женщины созданы, чтобы соблазнять и удовлетворять мужчин, а вот футбол порочащего. Я не безгрешен, но не делаю противоестественных вещей. Женский футбол – это происки дьявола".

Бекали – это фанатик, помешанный на религии. Его роскошный дом увешанный специфическими картинами. На одной из них – репродукция "Тайного ужина" кисти Леонардо да Винчи – миллиардер изображен в роли самого Христа, а на месте двенадцати апостолов – игроки "Стяуа" и их главный тренер. Не меньший резонанс вызвали полотна, на которых Джиджи выступает в образе Иоанна Крестителя, Георгия Победоносца и даже Моисея. Набожность Бекали особенно остро проявилась в сезоне 2005/06. Путь в Кубке УЕФА "Стяуа" начала с уверенного преодоления норвежской "Волеренги" (3:0, 3:1), а в групповом этапе заняла первое место, опередив серьезных соперников – "Ланс", "Герту", "Сампдорию" и шведский "Хальмстад". В порыве эмоций, накануне 1/16 финала, Джиджи пообещал: "За каждый пройденный нами этап я буду строить по одному храму". "Стяуа" выбила "Херенвеен", "Бетис" и земляков из "Рапида", сенсационно оказавшись в полуфинале. Потом пришлось капитулировать перед "Мидлсбро". Бекали сдержал слово – церкви построил. Особенно его вдохновила красивая победа над "Бетисом" в Севилье – Джиджи заложил роскошный собор на три миллиона евро.

В 2013-м миллиардера приговорили к трем годам лишения свободы. Джиджи настолько достал своими выкрутасами румынскую армию, которая издавна была причастна к "Стяуа", что чиновники "заказали" оппозиционера. Речь, конечно, не об убийстве, а о фундаментальном расследование его деятельности. Компромат нашелся быстро – Бекали вспомнили о коррупции и злоупотреблении властью, а также незаконных махинациях с землей, которые позволили ему выбиться в богачи. Несмотря на колоссальные проблемы с законом, Джордж не отрекся своего футбольного клуба. "Стяуа" потеряла все – титулы, стадион, герб и даже название. Пришлось начинать с нуля. Клуб стал именоваться ФКСБ (Футбольный клуб "Стяуа" Бухарест), пятиконечную звезду на гербе заменила восьмиугольная, команда переехала на Национальный стадион, который делит с другим клубом – "Оцелул", а также национальной сборной Румынии. "Я вижу себя апостолом Румынии, ведь занимаюсь тем, чем никто раньше не занимался", – говорит Джиджи Бекали. Еще бы! Он разменял седьмой десяток, но азарта и эпатажа ему не занимать. Особый путь особого владельца футбольного клуба продолжается.

Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора - Instagram
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