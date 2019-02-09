Он умный парень: Аллегри высказался о ситуации с Дибалой

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что думает об информации о том, что он находится в конфликте с Пауло Дибалой. Об этом сообщает Football Italia.

Ранее появилась информация, что Аллегри поругался с игроком из-за неподобающего поведения на матче с "Пармой".

"Дибала попросил прощения. Он умный парень, я ожидал этого. Когда он получил футболку с 10-м номером, он взял на себя большую ответственность. Он все понял, вопрос закрыт", - сказал Аллегри. приводит слова Аллегри Football Italia.



В текущем сезоне футболист участвовал в 19 матчах чемпионата Италии, отметившись 2 голами и 4 ассистами.

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