Он уничтожил "Реал" и был вызван в сборную Бразилии! Сможет ли Давид Нерес стать будущим мирового футбола?

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Он уничтожил "Реал" и был вызван в сборную Бразилии! Сможет ли Давид Нерес стать будущим мирового футбола?

Не так давно нидерландский "Аякс" сотворил главную сенсацию в нынешней Лиге Чемпионов, отправив за борт турнира действующего трехкратного победителя этого турнира в лице "Реала". И дело здесь далеко не в случайном стечении обстоятельств, ведь в этому году сошлись все возможные звезды на небосводе, и в столице Нидерландов выросла просто фантастическая команда (в которой не хватает разве что Джастина Клюйверта, о котором мы еще вспомним). Да и если говорить о Эредивизии в целом, то главные команды этой лиги все чаще мелькают в СМИ как возможные будущие участники супер-трансферов со стороны продавца. Не так давно "Барселона" подписала себе Френки Де Йонга, который в обозримом будущем должен стать заменой Бускетсу, с Каталонией связывают и дальнейшую судьбу Маттейса Де Лигта. В этой молодой компании не хватает еще одного футболиста, который давно на карандаше у многих топ-клубов, но постоянно остается в тени разговоров о двух надеждах нации. Имя ему – Давид Нерес. Совсем недавно он получил вызов в сборную Бразилии. Сыграть против Панамы ("селесао" сыграли вничью 1:1) не удалось, но вполне возможно, что уже скоро Тите его опробует. Редакция Soccernews продолжает говорить об главных открытиях сезона, и, вслед за Джеймсом Мэддисоном из "Лестера" и Ваутом Вегхорстом из "Вольфсбурга", предлагаем обсудить главные моменты в карьере Нереса.

22-лентий вингер начинал свою большую карьеру в родном для себя городе – Сан-Паоло. Бразильца зачислили в академию еще в ранние годы, когда, будучи мальчишкой, он впечатлял всех своей техникой. В первой команде "Сан-Пауло" он дебютировал 18 октября 2016 года (в Бразилии, в отличии от Европы, в это время идет уже 31 тур, и чемпионат подходит к концу) в победном матче против "Флуминенсе". До конца чемпионата он вышел на поле еще 7 раз, забил 3 гола и получил предложение кардинально изменить свою жизнь. В январе 2017 года на игрока вышел амстердамский "Аякс". Переезд получился весьма быстрым, "аяксиды" не пожалели за футболиста фантастические для себя 12 млн евро, а в феврале Нерес впервые вышел на поле в футболке нового клуба. Однако, адаптация в Голландии проходила совсем не так, как планировалось. Как заявлял сам игрок, на первых парах он чувствовал себе очень одиноко и непривычно, все время играл в FIFA или же просто спал. В один момент все стало просто невыносимо и Нерес подумывал отправиться назад на родину, но в его жизни приключилось "чудо". Он встретил девушку по имени Кира, которая на начальном этапе просто занималась с ним английским, но с течением времени их отношения стали очень близки. Нерес не раз упоминал, что именно Кира помогла ему адаптироваться к новой среде и дала импульс для дальнейшего продвижения.

В итоге, чтобы стать полноценным игроком старта в "Аяксе", Давиду понадобилось полсезона (в России легионеры порой разгоняются намного дольше), чтобы закрепиться в старте. Это помогло в первый же год наколотить 14 голов и отдать 13 результативных передач. Кроме того, он составил совершенно фантастический фланговый дуэт с еще одним молодым дарованием Джастином Клюйвертом – сыном легендарного Патрика Клюйверта. И если Клюйверт покинул "Аякс" в конце сезона, приняв предложение "Ромы" (вполне возможно, что голландец жалеет об этом решении, так как "божьи сыновья" значительно выросли, а "Рома" находится в кризисе, да и игрового времени у Джастина не так уж и много), то Нерес решил остаться в Амстердаме (поговаривают, что именно "решил", так как предложения по нему были). В текущем сезоне бразилец сыграл за команду 40 матчей во всех турнирах, однако перестал постоянно находится в стартовом составе (70% матчей в стартовой 11). Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хааг часто использует Нереса в качестве Джокера, который выходит на поле со скамейки. Тем не менее, это не помешало ему отметится 8 голами и 13 результативными передачами.

Главным достоинством бразильца является техника и, как следствие, дриблинг. И хотя в обводки он идет не так часто, как мог бы (в среднем 3 попытки за матч в Эредивизии, 26 результат в лиге), зато их точность впечатляет – 64% (3 результат в чемпионате). Главным условием впечатляющего результата является работа с обеих ног. Да, от природы Нерес является левшей, но неплохая работа правой делает его движения более точными и изящными. Это создает для бразильца немало дополнительных опций. К примеру, он достаточно часто стягивает на себя сразу несколько игроков соперника, создавая пространство для забеганий как нападающих, так и центральных полузащитников. При этом стоит отметить, что Давид Нерес НЕ является выдающимся спринтером и не специализируется на том, чтобы просто оббегать соперников за счет скорости (некоторые более звездные представители его амплуа, к примеру – Дуглас Коста, часто берет свое именно за счет этого). С одной стороны, отсутствие скорости "как у Гарета Бейла" может сыграть с бразильцем злую шутку, так как любому топ-клубу нужны фланговые футболисты со взрывной скоростью. А с другой, Нерес не ощущает в потребности быть быстрее всех на поле, так как всецело полагается на работу ног (не даром его главное оружие – это игра один в один). Огромный технический арсенал также является предпосылкой для универсальности. В текущем сезоне Нерес с одинаковым успехом закрывал сразу 4 позиции – левого и правого вингера, атакующего полузащитника и даже форварда. Успех можно проиллюстрировать результативными действиями в обеих матчах против "Реала" в Лиге Чемпионов, средней оценкой 7,14 от WhoScored, которая говорит о том, что футболист практически не проваливается и не теряется на поле, ну и самими действиями: Нерес умеет наносить нацеленные обводящие удары, а также создает немало проблем соперникам своими неожиданными и нестандартными передачами на партнеров.

Характеристики дриблинга можно применять как угодно. К примеру, они могут очень сильно пригодится в том случае, если против тебя играет команда, которая всем составом прижимается к собственным воротам. В таком случае обыгрыш двух футболистов сразу же создает свободную зону, благодаря которой можно ломать весь механизм и соперника и заходить в штрафную. Однако, техника тоже требует правильного обращения. На ранних этапах выступления за "Аякс" Нерес очень часто терял мяч из-за того, что тащил его по лицевой линии, пытавшись прорваться во вратарскую и выдать пас на партнеров. С течением времени тренера трансформировали это тяготение в правильную "горизонтальную" игру, когда Давид на дриблинге уходит в центр, сближается с партнерами по атаке, уводит защитников и освобождает пространство на фланге (фланговые защитники "Аякса" всецело тяготеют к атаке). А с приходом тен Хаага на пост главного тренера Нерес и вовсе получил очень много свободы, перемещаясь с одного фланга на другой и реализуя все достоинства собственной игры. Иногда 22-летний бразилец даже отходит в центр поля, ближе к Де Йонгу, чтобы вместе с ним начинать атаки и продвигаться вперед за счет технических характеристик, помогая Зийеху или Тадичу растворятся из поля зрения соперников.

Стоит также отметить, что, помимо атакующих действий, Нерес очень хорош в обороне, при чем на разных ее стадиях. В первую очередь, в его задачу входит высокий прессинг, за счет которого нынешний "Аякс" пытается сразу же вернуть себе мяч и продолжить атаку (в первом матче против "Реала" это было особенно заметно). Если же нагнетание ситуации на чужой половине поля не дает результата, Давид не выключается из борьбы и следует за своим игроком дальше, таким образом заставляя его ошибаться. Конечно, эти навыки пришлось нарабатывать, так как в чемпионате Бразилии, а уж тем более на молодежном уровне Нересу никогда не приходилось отрабатывать в обороне. Оправдал ли бразилец вложения "Аякса"? Вполне! Он очень хорош в статистическом плане и уже практически готов для перехода в топ-клуб. В январе Нерес был близок к тому, чтобы отправится в Китай. Босы "Гуанчжоу" предлагали 45 млн евро за бразильца, о тот решил остаться в Голландии и не прогадал. Уже сейчас "Аякс" в четвертьфинале Лиги Чемпионов, а весь его состав подорожал в 2 раза и стал намного более востребованным. Кроме того, Нерес начинает строить международную карьеру, и вызов в сборную вместо Винисиуса – это, безусловно шаг вперед. Впредь нужно лишь научится брать трубку, когда тебе звонит незнакомый номер. Тите звонил, звонил, да и не дозвонился! Пришлось пользоваться сторонними методами. Впрочем, об этой истории все уже наслышаны.

Игорь Малиенко soccernews.ru

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