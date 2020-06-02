"Он уже отсидел". Радимов оценил шансы Кокорина вернуться в "Зенит"

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"Он уже отсидел". Радимов оценил шансы Кокорина вернуться в "Зенит"

Тренер "Зенита-2" Владислав Радимов оценил шансы вернуться в "Зенит" нападающего Александра Кокорина, который выступает за "Сочи" на правах аренды.

"Кокорин - хороший футболист, за свой проступок он уже отсидел. Про его футбольные качества все знают. Дальше все будет зависеть от того, насколько он договорится с руководством клуба, главным тренером. Еще важно есть ли у него самого желание. В прессе пишут разное. Может он хочет попробовать себя в иностранном чемпионате. После завершения сезона всем надо будет думать и анализировать. Если найдутся точки соприкосновения — почему и нет", - приводит слова Радимова пресс-служба петербургского клуба.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Сочи" четыре матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2020 года.

Напомним, что осенью 2018 года Кокорин вместе с компанией избили трех человек в Москве. За это они отсидели около года в СИЗО и колонии общего режима, выйдя на свободу осенью 2019 года по условно-досрочному освобождению.

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