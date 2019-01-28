Он ведет себя некрасиво: итальянский министр жестко раскритиковал Игуаина

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини рассказал, что думает о переходе Игуаина из "Милана" в "Челси". Об этом сообщает Sport.es.

"Мне не нравятся наемники. Соглашение по 5, 4, 3 миллиона евро - абсурд. Я рад, что Игуаин покинул "Милан", он ведет себя некрасиво. Надеюсь, он больше не вернется", - сказал Сальвини.

Игуаин перешел в "Челси" на правах аренды до лета 2019 года. Стоит отметить, что игрок хотел уйти миланского клуба еще зимой.

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