Он велик как личность: Коутиньо ярко высказался о Месси

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Он велик как личность: Коутиньо ярко высказался о Месси

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо рассказал, что думает о выходе команды в полуфинал Кубка Испании. Каталонцы обыграли "Севилью" в ответном матче (6:1), а бразилец оформил дубль. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Я делал все, что в моих силах, но у меня ничего не получалось. И когда назначили пенальти Месси сказал мне, чтобы я пробил. Это мне помогла стать увереннее, хотя мы заранее не обсуждали этот вариант. Это было очень любезно с его стороны, этот жест показал, насколько он велик как личность", - сказал Коутинью. 

"Барселона" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 49 очков. 

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