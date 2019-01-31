Он велик как личность: Коутиньо ярко высказался о Месси
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо рассказал, что думает о выходе команды в полуфинал Кубка Испании. Каталонцы обыграли "Севилью" в ответном матче (6:1), а бразилец оформил дубль. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
"Я делал все, что в моих силах, но у меня ничего не получалось. И когда назначили пенальти Месси сказал мне, чтобы я пробил. Это мне помогла стать увереннее, хотя мы заранее не обсуждали этот вариант. Это было очень любезно с его стороны, этот жест показал, насколько он велик как личность", - сказал Коутинью.
"Барселона" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 49 очков.
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|Реал Мадрид
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|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
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|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Бильбао
|21
|26
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|Леванте
|21
|26
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|Реал Вальядолид
|21
|25
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|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
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|Леганес
|21
|23
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|Райо Вальекано
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|Сельта Виго
|21
|21
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|21
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|20
|Уэска
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