Он вернется: Д'Артаньян сделал прогноз о будущем Кокорина

Знаменитый артист Михаил Боярский, являющийся ярым фанатом "Зенита", верит, что вскоре нападающий санкт-петербурского клуба Александр Кокорин выйдет на свободу.

"Видел письмо Кокорина. Думаю, что он вернется в команду. Но по поводу Александра и Мамаева не очень хочу рассуждать. Эта тема нравственного характера, к спорту имеет мало отношения. Они получили то, что должны. В таком возрасте нужно быть взрослыми людьми. Это же поступок мальчишек, несерьезный.

Меня совершенно не интересует, отсидели они или нет. Тут никто ничего не может сделать, они сами испортили свои судьбы", - приводят слова Боярского российские СМИ.

В данный момент 27-летний Кокорин содержится под стражей в СИЗО "Бутырка". Футболист обвиняется в избиении нескольких человек в Москве вместе со своим братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, а также другом Александром Протасовицким. В результате их действия пострадали гендиректор "НАМИ" Сергей Гайсин, чиновник Минпромторга Денис Пак, а также водитель Виталий Соловчук.

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