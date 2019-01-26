Он встанет и пойдет дальше: отец Неймара мощно высказался о грубой игре против сына

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Он встанет и пойдет дальше: отец Неймара мощно высказался о грубой игре против сына

Отец форварда ПСЖ Неймара рассказал, что думает об обвинениях сына в симуляциях.

"Неймар пытается защитится от фолов, а это называют симуляцией и притворством. Боже мой.

Я всегда говорил ему: "Никогда не борись с соперниками. Ты проиграешь - это закон физики. Если хочешь выйти победителем из эпизода, действуй на опережение. Если не можешь избежать контакта, пусть это случится в воздухе. Веточка в воздухе не сломается, а на земле - обязательно.

Неймар встанет и пойдет дальше, став от всех нападков только сильнее", - написал Неймар да Силва в инстаграме.

Напомним, у Неймара в матче против "Страсбура" (2:0) случился рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги.

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