Он встанет и пойдет дальше: отец Неймара мощно высказался о грубой игре против сына
Отец форварда ПСЖ Неймара рассказал, что думает об обвинениях сына в симуляциях.
"Неймар пытается защитится от фолов, а это называют симуляцией и притворством. Боже мой.
Я всегда говорил ему: "Никогда не борись с соперниками. Ты проиграешь - это закон физики. Если хочешь выйти победителем из эпизода, действуй на опережение. Если не можешь избежать контакта, пусть это случится в воздухе. Веточка в воздухе не сломается, а на земле - обязательно.
Неймар встанет и пойдет дальше, став от всех нападков только сильнее", - написал Неймар да Силва в инстаграме.
Напомним, у Неймара в матче против "Страсбура" (2:0) случился рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|21
|37
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбур
|21
|32
|6
|Монпелье
|20
|32
|7
|Марсель
|21
|31
|8
|Ницца
|21
|31
|9
|Ренн
|21
|30
|10
|Ним
|21
|29
|11
|Бордо
|20
|28
|12
|Реймс
|21
|28
|13
|Тулуза
|21
|25
|14
|Нант
|21
|23
|15
|Анжер
|21
|23
|16
|ФК Кан
|21
|18
|17
|Амьен
|21
|18
|18
|Дижон
|20
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14