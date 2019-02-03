Он забьет много голов: Эден Азар ярко высказался об Игуаине

Полузащитник "Челси" Эден Азар рассказал, что думает об игре Гонсало Игуаина. Об этом сообщает Sky Sports.

В матче с "Хаддерсфилдом" Азар и Игуаин оформили дубли, а клуб одержал победу с разгромным счётом - 5:0.



"Гонсало - великий игрок. Он прекрасно действует в штрафной площади, он умён. Думаю, он забьёт много голов", - сказал Азар.



Напомним, 31-летний футболист перешел в "Челси" в конце января на правах аренды. Его контракт принадлежит туринскому "Ювентусу".

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